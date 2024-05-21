الاتحاد الأوروبي يستخدم الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية الأوكرانية

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أعلنت الحكومة البلجيكية، أن الوزراء الأوروبيين وافقوا على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وجاء في منشور عبر منصة "إكس" لحساب الحكومة البلجيكية، التي تترأس المباحثات بين الدول الأوروبية في بروكسل إن الوزراء الأوروبيين وافقوا على "استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لدعم قدرات الدفاع الذاتي وإعادة البناء للجيش الأوكراني في ظل العدوان الروسي".

ويمكن أن تقدم هذه الخطوة نحو 3 مليارات يورو (3.23 مليار دولار) للمساعدات هذا العام فقط.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإنه تم تجميد أصول للبنك المركزي الروسي بقيمة نحو 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي.

وسوف يتم توجيه 90% من العائدات لتمويل المساعدات العسكرية، في حين سوف يتم تخصيص 10% للمساعدات المالية لأوكرانيا.