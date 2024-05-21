العشائر الفلسطينية: نرفض المساواة بين قادة المقاومة ومجرمي الاحتلال أمام الجنائية الدولية‬

أعلنت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، أن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة المقاومة الفلسطينية ومسئولين من دولة الاحتلال هو خلط ومساواة ما بين الضحية والجلاد.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة: نطالب المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق كل المسئولين الإسرائيليين.

وأضاف: وأيضا قيادات جيش الاحتلال وجنوده الذين يواصلون جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة ووقف هذه الجرائم المستمرة منذ أكثر من سبعة شهور.



