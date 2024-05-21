وزير الدفاع الألماني يزور قاعدة جوية في لاتفيا

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زار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قاعدة "ليفاردي" الجوية في لاتفيا اليوم الثلاثاء.

ووصل الوزير، صباح اليوم رفقة وفده إلى القاعدة التي تسخدمها القوات الجوية الألمانية كمرتكز لمهمة المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق دول البلطيق المنتمية للاتحاد الأوروبي وللحلف.

ويطلع بيستوريوس هناك على مهمة الطيارين الألمان في حماية المجال الجوي فوق دول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، المتاخمة لروسيا.

ومن المقرر أن يجري بيستوريوس أيضا محادثات مع نظيره اللاتفي أندريس سبرودس.

وتشارك ألمانيا في مهمة "الشرطة الجوية للناتو في دول البلطيق" منذ مطلع مارس الماضي.

ووفقا للقوات الجوية الألمانية، نفذت مقاتلاتها "يوروفايتر" منذ ذلك الحين 13 طلعة إنذارية وحددت هوية طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.

ومن أجل المهمة في الجناح الشرقي للناتو، نشرت القوات الجوية الألمانية خمس مقاتلات "يوروفايتر" وحوالي 200 جندي في المطار العسكري الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اللاتفية ريجا.

ولا تمتلك كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا طائرات مقاتلة خاصة بها.

ويقوم حلفاء الناتو بتأمين المجال الجوي لمنطقة البلطيق بالتناوب منذ عام 2004.

وقد تولت ألمانيا هذه المهمة مرارا، ولأول سيُجرى تنفيذ المهمة هذا العام من قاعدة ليلفاردي.