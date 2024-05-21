قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن التشغيل في الداخل والخارج من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن الوزارة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة إلى الخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وأشارت إلى أن «الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان؛ لإرسال العمالة المصرية في عدة مجالات مختلفة»، موضحة أن اليونان طلبت من مصر 5 آلاف عامل في مجال الزراعة بموسم صيف 2024.

ولفتت إلى إرسال الوزارة عدد إلى اليونان بالفعل، وتنتظر الرد من أثينا بشأن العمالة التي سيقع الاختيار عليها.

وأوضحت أن الراغب في العمل بالخارج بإمكانه تسجيل بياناته من خلال الموقع الرسمي للوزارة، قائلة إن الوزير حسن شحاتة، وجه ببناء قاعدة بيانات للراغبين حتى تتمكن الوزارة من تلبية أية احتياجات للعمالة في الخارج.

وذكرت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل: جواز سفر سارٍ لـ6 أشهر على الأقل، والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، وشهادة الميلاد.

وأفادت بأن الوزارة لديها 83 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتنقلًا لتقديم التدريبات بمختلف المهن والتخصصات، حتى تتمكن من توفير عمالة ماهرة مدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.