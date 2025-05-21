تنزانيا تمنع الوصول إلى منصة إكس بعد استهداف قراصنة لحسابات حكومية

فرضت السلطات في تنزانيا، اليوم الأربعاء، حظرا على الوصول إلى منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي بعدما تسببت هجمات إلكترونية على بعض حسابات المؤسسات الحكومية إلى نشر منشورات مزيفة أو إباحية.

وبعد أن قالت السلطات إن القراصنة سيطروا على تلك الحسابات في وقت متأخر أمس الثلاثاء، نشر حساب الشرطة صورا إباحية تم حذفها لاحقا. كما أعلن الحساب بشكل كاذب عن وفاة الرئيسة سامية صولوحو حسن.

وقالت الشرطة في بيان "نحن نبحث عن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة". كما تم اختراق حساب شركة الاتصالات "إيرتل تنزانيا".

وقال المتحدث باسم الحكومة جيرسون مسيجوا إن الفضاء الإلكتروني في تنزانيا آمن ووصف الهجمات بأنها حادثة بسيطة، وحث المواطنين على التحلي بالهدوء.

وأضاف "أؤكد لكم أن تنزانيا آمنة، وسوف نتوصل إلى مرتكبي هذه الهجمات الإلكترونية".

وقالت حسن أمس الثلاثاء إنه لن يسمح لأي أجنبي بإزعاج سلام تنزانيا، و"دعونا لا نكون مثل حقل مفتوح حيث يمكن لأي شخص أن يأتي ويقول ما يريد".