تقرير: نيوم السعودي يرغب في التعاقد مع نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من جانب نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية أن نادي نيوم السعودي مهتم بخدمات إمام عاشور، نجم الأهلي، حيث قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إمكانية زيادة المبلغ مع المفاوضات.

وأوضح التقرير أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبين، ويأتي في ظل تألق إمام عاشور اللافت مع النادي الأهلي في الموسم الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الأهلي تميل إلى رفض العرض، نظرًا لأهمية اللاعب، خصوصًا مع اقتراب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مُشيرةً في الوقت نفسه إلى أن النادي قد يدرس العرض إذا تجاوزت قيمته المالية التوقعات.