مسئول ألماني بارز يتهم بوتين بـ اللعب على الوقت

اتهم رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، روسيا بعدم الاهتمام فعليا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبـ"اللعب على الوقت".

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف" إنه أصبح من الواضح خلال الأيام القليلة الماضية أن "روسيا ليس لديها أي اهتمام بوقف إطلاق النار"، وأضاف: "بل على العكس تماما. في الأيام الأخيرة تزايدت مجددا هجمات الطائرات المسيرة وازدادت حدتها".

وذكر فراي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بوضوح على الوقت، ويحاول أيضا إثارة الشقاق بين الأوروبيين والأمريكيين". وفيما يتعلق بحزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، قال فراي إنه إلى جانب "أسطول الظل" الروسي وشركات وجهات فاعلة فردية، يجب أيضا أخذ قطاع الطاقة والقطاع المالي في الاعتبار بشجاعة أكبر عند فرض العقوبات، مضيفا أنه يجرى العمل على الحزمة الثامنة عشر.

وذكر فراي أنه تم الوصول إلى نقطة "قد نضطر فيها إلى القيام بأشياء لم نكن لنفعلها في ظل ظروف أخرى"، موضحا أن ذلك يشمل على سبيل المثال قضايا تخص أسواق المال، وفي قطاع الطاقة يشمل ذلك مصالح دول أوروبية أخرى لا تزال تحصل على الطاقة من روسيا.

وفيما يتعلق بالزيادة المرغوبة في نسبة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا إلى الناتج الاقتصادي، قال فراي إن إنفاق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سيكون أقل من اللازم حتى في زمن السلم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في الحكومة الألمانية على تطبيق استثناءات بالنسبة لجميع النفقات الدفاعية والنفقات المرتبطة بالدفاع، وقال: "وهذا يعني أننا سنقوم بتمويل كل ما هو ضروري".

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقد أيدت ألمانيا هذا الطلب خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف الأخير. وإذا تم إنفاق 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري، فإن الإنفاق الدفاعي التقليدي بنسبة 5ر3% من المفترض أن يكون كافيا.