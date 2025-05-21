4 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة غزة

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استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال مواطنين في مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان في قصف للاحتلال على منطقة الشعف في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال مدرسة الفخاري التي تؤوي نازحين بالبلدة شرق خان يونس دون وقوع إصابات، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية النار صوب المواطنين بمنطقة إسكان الأوروبي بالبلدة.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.