- محافظ القاهرة: البيع بأسعار الجملة.. واللحوم الطازجة والمجمدة تشرف عليها مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والأحياء

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن العاصمة اتخذت إجراءاتها للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وسمحت بإنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة والبلدية والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل، مؤكدًا أن عرض اللحوم والدواجن المجمدة يأتى تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، ومديرية التموين، والأحياء، من خلال منافذ القطاع الخاص ومنافذ الدولة الثابتة والمتنقلة بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا بالعيد" والذى يقام فى الفترة من ٢١ مايو حتى ٥ يونيو بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)، بأرض مصر للألبان بميدان السواح بالأميرية، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأوضح أن المعرض مقام على مساحة حوالى ٦٠٠ متر مربع ويعد أكبر معرض فى القاهرة متخصص في بيع لحوم المواشى الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطرى كامل، مؤكدا أن هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد أن البيع داخل معرض"أهلا بالعيد" بأسعار الجملة حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة من ٢٥٠ جنيها للكيلو، ذاكرا أنه يضم جميع أنواع اللحوم البلدى بقري وجاموسي، واللحوم السوداني، ولحوم الضأن، إضافة إلى اللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، إلى جانب وجود قسم مخصص لاختيار وحجز الأضاحي الحية.