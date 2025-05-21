كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة بشأن رفض توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، التفريط في أليو ديانج لاعب الأهلي والمعار لـ الخلود السعودي، حال طلب الأحمر ضم اللاعب في كأس العالم للأندية.

وقال فايق في تصريح تليفزيوني عبر برنامجه المذاع على شاشة «إم بي سي مصر 2»: «تواصلنا مع مدرب مالي لمعرفة موقفه من إمكانية ترك أليو ديانج للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والذي أكد أنه ليس هناك نية للتفريط في اللاعب».

وأضاف: «المدرب قال وجود ديانج معنا في معسكر منتخب مالي بشهر يونيو أولوية خاصة، إذا طلب الأهلي استثناء بسبب الإعداد لكأس العالم للأندية فلن نوافق».

وتابع: «المدرب أخبرنا أنه لديه مباراة واحدة فقط، ويمكن لـ ديانج الانضمام للأهلي بعد ذلك، المعسكر من يوم 2 حتى 10 يونيو ويمكنه الانضمام للأهلي كما يشاء بعد ذلك».