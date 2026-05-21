سان جيرمان يحذر لاعبيه قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري الأبطال

وجهت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة تحذيرية للاعبي الفريق قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها مساء يوم السبت 30 مايو الجاري.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي حذرت اللاعبين من التهاون أمام الفريق اللندني، مشيرة إلى قوة أرسنال بعد تتويجه مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما استندت الإدارة في تحذيرها إلى درس مباراة سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي خسرها الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، مؤكدة على ضرورة التركيز الكامل لتحقيق الفوز في النهائي الأوروبي.

ويأتي هذا التحذير في وقت يسعى فيه أرسنال لتأكيد تفوقه بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة والتتويج باللقب لأول مرة منذ 22 عامًا.