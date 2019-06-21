أعلن محمود أبو زهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، تجهيز 59 مركز شباب وملعبًا لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، في شتى قرى ومدن الإقليم بالمجان تحت شعار "شجّع مصر"، داعيًا الجميع إلى دعم المنتخب الوطني في البطولة.

وتضم القائمة مراكز شباب (استاد دمياط، ومدينة دمياط، وشباب السنانية، والشعراء، وشطا، والخياطة، والبستان، وعزبة البرج، والشيخ ضرغام، والعنانية، والسعيدية القبلية، والتوفيقية، ومدينة كفر سعد، وكفر سعد البلد، والعباسية، والإبراهيمية القبلية، والإسماعيلية، وخزان الوسطاني، وأبو راشد، والركابية، وكفر الغاب، ومدينة دمياط الجديدة، وأم الرضا الجديدة، وأم الرضا، وكفر البطيخ، وجمصة، وأولاد خلف، وحجاجة، والعطوى، وتفتيش السرو، والرحامنة، والغوابين، والضهرة، وميت أبو غالب والسوالم).

وشملت المراكز أيضًا (الزهراء، وكفر المنازلة، والسرو، وميت الخولي، وكفر المياسرة، والزعاترة، وكفر تقى، والحوراني، وكفر العرب، وشرباص، والبراشية، ومدينة فارسكور، والغنيمية، والعبيدية، وكفر الشناوي، والسيالة، والسعيدية البحرية، وتفتيش ثان، وكفر سليمان البحري، وأبو سعادة الصغرى، ومدينة الروضة، وشرمساح، والأربعين والناصرية).