بدأ فصل الصيف اليوم، فلكيًا بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الصيفي، وبحلول تلك الظاهرة الفلكية ينتهي فصل الربيع ويبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، والذي ينتهي بحلول الانقلاب الخريفي الذي يصادف هذا العام يوم 23 سبتمبر.

ويُعد الانقلاب الصيفي هي ظاهرة تحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهرا فوق الأفق، وتحدث عندما يكون نصف الكوكب "الشمالي أو الجنوبي" موجهًا نحو النجم الذي يستقبله، ويتزامن معها أطول نهار في السنة.

وتصل الشمس في هذا اليوم إلى أقصى ارتفاع ممكن لها، الأمر الذي يتسبب في أن يكون اليوم الذي يحدث فيه عملية الانقلاب الصيفي هو أطول فترة نهار في السنة.

وتحدث تلك الظاهرة مرتين خلال العام في نصف الكرة الشمالي يوم 21 يونيو وفي نصف الكرة الجنوبي يوم 21 ديسمبر.

ويترتب على تلك الظاهرة أن يكون النهار طويلاً في نصف الكرة الشمالي صيفًا ويقصر فترة الليل، حيث يستمر النهار 13 ساعة، عكس ما يحدث خلال فصل الشتاء حيث يكون النهار 10 ساعات ويصبح الليل أطول.

وكان الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي خلال القرن العشرين يحدث يوم 22 يونيو؛ بسبب الفرق بين زمن التقويم وزمن إتمام الأرض دورتها حول الشمس، وبدءًا من العام القادم 2020 ستحدث لأول مرة ظاهرة الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو.