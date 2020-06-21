محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم على المرور الميداني لتفقد مقار لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيطها في أول يوم لانطلاقها بالدور الأول (2019 /2020)، بإجمالى 36 لجنة ثانوية عامة تضم 7843 طالبًا وطالبة، بجانب 17 لجنة ثانوية أزهرية تضم 1771 طالب وطالبة، وذلك للاطمئنان على توفير جميع الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين، مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإدارية والفنية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

وشملت الجولة الميدانية تفقد مقار لجان الثانوية الأزهرية بمعهد محمد متولي الشعراوي، ولجان الثانوية العامة بمدارس طه حسين، وعوض السيد، بالإضافة إلى مدرسة مجمع هميمي الجبلاوي.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي التربية والتعليم والصحة والمنطقة الأزهرية؛ لضمان تحقيق المتابعة المتواصلة لانتظام سير الامتحانات والتدخل السريع لتذليل العقبات، ومواجهة أي حالات طارئة، بجانب توفير فريق طبي بكل مدرسة وتوقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بتوفير التهوية الجيدة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب بكل لجنة.

وكلف محافظ أسوان المسؤولين بضرورة توفير الكميات المناسبة من الكلور، وغيرها من المواد المطهرة لضمان استمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير اللازمة بمقار اللجان، واستراحات المراقبين بشكل يومي سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية للطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية.