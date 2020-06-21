استمرار حملات نظافة وتطهير وتفريغ حاويات القمامة في سفاجا

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، على استمرار حملات النظافة التي تجري بها قطاعات النظافة بالمدينة.

وأوضحت "رئيس المدينة"، أنه يتم بالتزامن مع تطبيق حظر حركة المواطنين، يتم استغلال هذا التوقيت فى تنفيذ أعمال النظافة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة.

وأضافت "المغربي"، أنه تم تنظيم حملة نظافة على مدار يومىّ الجمعه والسبت، وتم رفع 140 طنًا بمختلف المناطق بالمدينة، وتم أداء أعمال الكنس والتجريد أسفل الأرصفة ورفع المخلفات الشجرية وتفريغ الصناديق.

وأشارت إلى أن إدارة منظومة النظافة بالتعاون مع الشركة المتعاقدة تعمل على تفريغ الحاويات وتطهيرها ورفع القمامة بمناطق وأحياء المدينة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة ورفع كفاءة الميادين.

كما تم رفع القمامة من نقاط التجميع، وتعقيم الشوارع وتطهيرها، للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدينة.