قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك عددًا كبيرًا من متعافي كورونا أقدموا على التبرع بالبلازما، مشيرًا إلى أن البلازما مازالت تحت الدراسة؛ لم تظهر النتائج النهائية حتى الآن.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن البلازما لا تصلح لعلاج مصابي كورونا جميعهم، منوهًا بأن المستفيدين منها الحالات شديدة الخطورة فقط.

وأوضح أن بلازما المتعافين لا تصلح جميعها لعلاج مرضى كورونا؛ يجب أن تكون نسبة الأجسام المضادة مرتفعة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات وزارة الصحة.

وعن استغلال البعض للأزمة، ذكر أن التبرع يكون من خلال بنك الدم المصري، مؤكدًا أن البلازما متوفرة على مستوى الجمهورية، لكن لا تُصرف سوى للمستحقين.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن عدد متعافي كورونا المتبرعين بالبلازما الصالحة لعلاج مصابي كورونا وصل إلى 150 فردًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و89 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 53 ألفًا و758 إصابة، و2106 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 15 ألفًا و779، من ضمنهم 14 ألفًا و327 متعافيًا.