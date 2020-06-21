ليبيا: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 544 حالة.



وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة "أفريقيا" الأخبارية الليبية- أن الإصابات موزعة على عدة مدن ففي سبها تم تسجيل 10 حالات إصابة منها 5 حالات مخالطة و5 حالات جديدة، وفي طرابلس جرى تسجيل 12 حالة إصابة منها 8 حالات مخالطة و3 حالات جديدة، وحالة واحدة قادمة من الجنوب، أما في الزنتان والزاوية الغرب فسجلت حالة واحدة جديدة في كل منهما.



وأوضح المركز تماثل 15 حالة للشفاء ليكون إجمالي المتعافين 98 ، وإجمالي الوفيات 10 حالات.