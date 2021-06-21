تنطلق غدًا الثلاثاء المنصة الرقمية للدورة الـ52 لمعرض القاهرة للكتاب، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في قاعة المنارة.
وتتيح المنصة نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر، وبحث إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الأنشطة الثقافية التي ستعقد بشكل افتراضي (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية تحاكي الواقع داخل كافة قاعات المعرض.
يتم الإعلان خلال المؤتمر عن كافة التفاصيل الخاصة بإقامة المعرض، في ظل الدورة الاستثنائية التي تقيمها هيئة الكتاب في ظل ظروف جائحة كورونا.
ويمكن للجمهور حجز تذاكر الدخول باتخاذ هذه الخطوات:
1- فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg
، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل".
2- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».
3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.
4- بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.
تتضمن المنصة نسخًا لأغلفة الإصدارات والكتب المشاركة بها دور النشر المختلفة، حتى يسهل على الجمهور اقتناء الأعمال المناسبة لذائقته قبل زيارته للمعرض، ومن ثم تقليلًا للكثافة التي يمكن أن يشهدها المعرض.