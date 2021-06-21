إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة بأرمنت في الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة إزالات بناحية سوق الحديد بأرمنت الوابورات، واسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٥٠٠م٢.

وأوضح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن المخالفات عبارة عن تعد ببناء عشش عشوائية بالطوب الأبيض والطوب الأحمر والمونة الأسمنتية خلف العمارات السكنية بسوق الحديد على أرض أملاك الدولة مخصصة لإقامة مشروع سكني تجاري إداري.

وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي الإشغالات ومشرفين وعمال المرافق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.