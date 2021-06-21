«نتفليكس» تعرض الأنيميشن السعودي «محافظة مسامير» أول يوليو

أعلنت منصة "نتفليكس" عن عرض الموسم الجديد من مسلسل "مسامير"، والذي يحمل اسم "محافظة مسامير"، ١ يوليو المقبل.

يأتي ذلك نتيجة الشراكة بين نتفليكس وستوديو الرسوم المتحركة السعودي ميركوت، حيث أوضحت المنصة أن الموسم الجديد الذي يعرض في 8 حلقات مليء بالمغامرات الممتعة، ويقدم نظرة كوميدية عن التغيرات التي تطرأ على السعودية، حيث يناقش هذا الموسم قصص مختلفة مثل حرب إعلامية عالمية، شقاق طويل الأمد بين قبيلتين، وهوس صحي خرج عن السيطرة.

المسلسل إخراج مالك نجر، ورؤية فنية لعبد العزيز المزيني ومالك نجر، ويشارك في البطولة عبد العزيز الشهري، ومزروع المزروع، وإبراهيم الخير الله، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل.

ويتناول مسلسل "محافظة مسامير" نظرة فكاهية للتغييرات في "السعودية"، إذ يتضمّن قصصًا عن حرب إعلامية عالمية، وعداء قبلي منذ زمن، وهوس صحّي يخرج عن السيطرة، وتحمل الحلقة الأولى اسم "آيس كريم"، حول شغف بندر لتناول الآيس كريم يجعله يخوض مغامرة كبرى، والحلقة الثانية بعنوان "واشنطونيا" والتي تدور حول منير وخلف اللذان يعانيان من أزمة وجودية في زمن ماتت فيه القضايا التي كانا يتقاتلان من أجلها، وتأتي الحلقة الثالثة بعنوان "لازورد"، وتدور حول عمل سلتوح كصبي توصيل لأحد المخابز يورطه في قضية مقتل شخصية معروفة.

وتحمل الحلقة الرابعة اسم "حبة"، وتدور حول "سلتوح" الذي يصبح حديث الجميع بسبب حبة صغيرة في ظهره، بينما ماجد يعاني لإيجاد سرير لأمه في أي مستشفى، بينما تحمل الحلقة الخامسة اسم "السباك"، والتي تدور حول مجموعة من أصحاب المصالح المتضررة تحاول القضاء على المنتج التلفزيوني منير بإحياء خصمه القديم، بينما هو يهيمن على المشهد الإعلامي العالمي.

وتحمل الحلقة السادسة عنوان "مرحاض الأسرار" وتتناول "جفير ومانع" اللذان يتسببان في إنهيار صلح طال انتظاره بعد نزاع دام خمسمائة عام بين قبيلتهما، أما الحلقة السابعة فتحمل اسم "الغيبة الصغرى"، وتدور حول طراد وسلتوح وسعد الذين يقررون الانعزال في استراحتهم هرباً من قسوة العالم الخارجي، أما الحلقة الثامنة فتحمل اسم "شيلاجيت" والتي ترصد هوس سعد غنام بالأكل الصحي يتسبب بمعاناة كبيرة للمحيطين به.