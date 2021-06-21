لوفتهانزا تواصل تجنب المجال الجوي البيلاروسي

تواصل شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تجنب المجال الجوي لبيلاروس.



وقالت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت اليوم الاثنين: "لن نطير فوق بيلاروس أو إليها حتى إشعار آخر".



وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة لوفتهانزا تضم بجانب "لوفتهانزا" لنقل الأفراد و"لوفتهانزا كارجو" للشحن الجوي، أيضا شركات "سويس" و"أوستريا" وبروسلز" و"يورو وينجز" للطيران.



وأشارت المتحدثة إلى أن القرار سيراجع بانتظام.



ويأتي هذا القرار على خلفية إجبار السلطات البيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" للهبوط في مينسك خلال رحلة من اليونان إلى إستونيا في 23 مايو الماضي.



وعقب الهبوط مباشرة تم القبض على المدون الناقد للنظام رومان بروتاسيويتش وشريكة حياته.



ثم طلب الاتحاد الأوروبي من شركات الطيران الأوروبية تجنب المرور في أجواء بيلاروس.



بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يُسمح لشركات الطيران البيلاروسية بالطيران في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. وكما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض مزيد من العقوبات على جهاز السلطة لرئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو.