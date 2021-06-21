اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠-٢١، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث بلغت نسبة النجاح ٧٧.٩% للإعدادية العامة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٧٩٨٧٦ طالبًا، والحاضرين ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالبًا، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧، وبلغ عدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبًا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم للامتحانات ١٢ طالبًا وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١%، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبًا، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبًا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبًا.

ومن ناحيته، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب الناجحين لهذا العام، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.