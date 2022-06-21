رئيس الحزب البولندي الحاكم يستقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء

استقال ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، في خطوة متوقعة قال إنها ستتيح له الفرصة للتركيز على واجباته الحزبية.

وقال كاتشينسكي، لوكالة الأنباء البولندية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافينسكي، والرئيس أندريه دودا قبلا طلبه بالتنحي عن منصبه. وكان قد أعُلن عن هذه الخطوة لأول مرة منذ أسبوعين.

ونقل عنه قوله اليوم: "من هذه اللحظة لم أعد في الحكومة".

وأوضح أن حزبه في حاجة لإعادة التنظيم. ويشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في خريف 2023.

ويشغل كاتشينسكي، 73 عاما، منصب نائب رئيس الوزراء منذ أكتوبر 2020، وكان يتولى التنسيق في مجالي الأمن الداخلي والدفاع.