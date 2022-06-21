 القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط - بوابة الشروق
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القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 3:28 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل والتسبب فى حدوث هبوط أرضى بشارع بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرقة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل، ووجود هبوط أرضى خارج المنزل بالشارع نتيجة الحفر، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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