الجزائر تنفي طلبها مغادرة السفير الإماراتي

نفت الجزائر ما تم تداوله عن طلبها مغادرة السفير الإمارات للبلاد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الناطق باسم الوزارة ينفي نفيا قاطعا "ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري".

وأكدت الوزارة أن "هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن "متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها إلى أعلى المراتب".