مقتل 7 أشخاص بسبب تسرب غاز الأمونيا في مصنع للمأكولات البحرية في ولاية تاميل نادو الهندية

لقي سبعة عمال مهاجرون حتفهم وتم نقل أكثر من 40 شخصا إلى المستشفى، بعد تسرب غاز الأمونيا في وحدة خاصة لتصدير المأكولات البحرية بالقرب من منطقة تيروفالور بولاية تاميل نادو الهندية اليوم الأحد، طبقا لما ذكره مسؤولون ومصادر بالشرطة.

ووقع التسرب في مصنع "سانت بيترز بول" للمأكولات البحرية للتصدير في منطقة كانيجايباير ، حيث كان حوالي 120 عاملا مهاجرا، معظمهم من العاملات من ولايات آسام وأوديشا وجارخند يقيمون في مباني المصنع، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

وذكرت مصادر بالشرطة أن تسرب غاز الأمونيا بدأ من وحدة معالجة المأكولات البحرية وسرعان ما أثر على المنطقة السكنية حول المصنع. وشكا بعض العمال من صعوبات في التنفس، بينما تعرض البعض لنزيف من الأنف والفم.

وقالت الشرطة إنه تم نقل 44 مريضا إلى مستشفى خاص قريب، من بينهم 43 امرأة شابة ورجل واحد. وذكر أحد الأطباء أنه كان قد تم وضع 15 إلى 16 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي وأن 11 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي. ونفى الطبيب شائعات أولية بشأن وقوع العديد من الوفيات في المستشفى، قائلا إنه لم تحدث أي حالة وفاة هناك.

وقالت مصادر الشرطة إن سبعة عمال لقوا حتفهم بعد التسرب، بينما لا يزال تسعة آخرون في حالة حرجة.