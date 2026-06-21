عاطف معتمد: كثير من المواقع والأسماء الجغرافية ارتبطت عبر التاريخ بسرديات دينية وثقافية

ناقش الدكتور عاطف معتمد، خلال ندوة صالون «تفكير» العلاقة المعقدة بين الجغرافيا والدين والسياسة، مؤكدًا أن كثيرًا من المواقع والأسماء الجغرافية ارتبطت عبر التاريخ بسرديات دينية وثقافية مختلفة.

وأوضح أن التعامل العلمي مع المواقع التاريخية أو الدينية يجب أن يستند إلى الأدلة الأثرية والنقوش والوثائق الموثقة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسميات الشائعة اكتسبت حضورها نتيجة تراكمات ثقافية طويلة، لا بسبب وجود أدلة علمية حاسمة عليها.

وتحدث معتمد عن دراسة تناولت أسماء الأماكن في سيناء، موضحًا أن تحليل هذه الأسماء كشف تنوعًا كبيرًا بين المسميات المرتبطة بالطبيعة والقبائل والتكوينات الجيولوجية والمرجعيات الدينية.

وأكد أن ما أسماه بالجغرافيا المقدسة لا يمكن فصلها عن السياقات السياسية، لافتًا إلى أن إعادة تفسير المواقع الدينية أو ربطها بأماكن بعينها كثيرًا ما ارتبطت بمشروعات سياسية أو اقتصادية أو صراعات على النفوذ.

كما تطرق إلى النقاشات الدائرة حول بعض المواقع المرتبطة بقصة النبي موسى، موضحًا أن هناك محاولات متعددة لإعادة تفسير جغرافية هذه الأحداث في ضوء اعتبارات سياسية واقتصادية معاصرة، وهو ما يفرض ضرورة التمييز بين الإيمان الديني والبحث العلمي.

وفي سياق آخر، تناول مفهوم التجانس في المجتمع المصري، موضحًا أن ما طرحه جمال حمدان عن التجانس المصري كان يعبر عن رؤية عامة مرتبطة بظروف عصره، بينما تكشف الدراسات الميدانية الحديثة عن تنوعات محلية وثقافية ولغوية أكثر تعقيدًا، تستدعي قراءة أكثر تفصيلًا للمجتمع المصري ومكوناته المختلفة.