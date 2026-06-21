عاطف معتمد: الجغرافيا أداة لفهم المجتمع والاقتصاد والثقافة والتفاوتات الاجتماعية

أكد الدكتور عاطف معتمد، أن الجغرافيا ليست علمًا معنيًا بوصف التضاريس أو رسم الخرائط فقط، وأنها أداة لفهم المجتمع والاقتصاد والثقافة والتفاوتات الاجتماعية، مشددًا على أن أحد أهم أهدافها يتمثل في السعي إلى تحقيق «العدالة المكانية» بين المناطق المختلفة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها صالون «تفكير» وأدارها الكاتب أكمل صفوت، حيث تناول معتمد تطور علم الجغرافيا وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأوضح أن الجغرافيا الحديثة تركز على دراسة التفاوت بين الأماكن، سواء في الخدمات أو التنمية أو فرص الحياة، معتبرًا أن مهمة الجغرافي لا تقتصر على رصد هذه الفوارق، بل تتعداها إلى تفسيرها والكشف عن أسبابها.

واستشهد بمشاهدات ميدانية من عدد من المحافظات المصرية، مؤكدًا أن الفجوات التنموية بين المناطق تمثل أحد أبرز التحديات التي تستحق الدراسة.

وقال إن الجغرافيا كانت دائمًا أداة يمكن توظيفها بطرق مختلفة؛ فقد استُخدمت من قبل المؤسسات الدينية والاستعمارية والقوى السياسية، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تكون أداة وطنية لفهم المجتمع وخدمة التنمية.

وتوقف معتمد عند العلاقة بين العمل الميداني والبحث المكتبي، مشيرًا إلى أن بعض كبار العلماء، وفي مقدمتهم الجغرافي الراحل جمال حمدان، استطاعوا إنتاج رؤى واسعة اعتمادًا على الخرائط والوثائق والدراسة النظرية، بينما تمنح الرحلات الميدانية الباحث معرفة مباشرة بالتفاصيل المحلية.

وأضاف أن النموذج الأفضل هو الجمع بين الطريقتين، بحيث يستفيد الباحث من الرؤية الشاملة ومن الخبرة الميدانية في الوقت نفسه.

وأكد أن المكان يشبه الكائن الحي الذي لا يكشف أسراره من الزيارة الأولى، موضحًا أن فهم البيئات المحلية يحتاج إلى تكرار الزيارة والمقارنة بين الأماكن المختلفة وعدم التسرع في إصدار الأحكام العامة.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية ما وصفه بـ«الصحافة الجغرافية» أو «الإعلام الجغرافي»، معتبرًا أن تبسيط المعرفة الجغرافية وإتاحتها للجمهور يسهم في فهم أفضل لقضايا التنمية والهوية والتاريخ، ويجعل الجغرافيا أكثر حضورًا في النقاش العام.