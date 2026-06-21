جامعة كفر الشيخ والمجلس الصحي المصري ينظمان ورشة عمل عن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة

نظمت جامعة كفر الشيخ، من خلال كلية الطب البشري والمستشفيات الجامعية، ورشة عمل موسعة بعنوان «الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والاستراتيجية الوطنية للقبالة»، وذلك بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بصحة الأم والطفل وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة المصرية.

وجاءت الورشة تحت رعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة ممثلي اللجنة القومية للنساء والتوليد بالمجلس الصحي المصري، ونخبة من أساتذة النساء والتوليد بالمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، بجانب عدد من الأطباء والمتخصصين.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتحرص على دعم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس الصحي المصري يعكس التزام الجامعة بمواكبة أحدث المعايير العلمية والتوصيات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الولادة الآمنة وتعزيز التوجه نحو الولادة الطبيعية، بجانب إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة والتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل، أن الورشة تناولت مناقشة أحدث الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية، والاستراتيجية الوطنية للقبالة، بما يسهم في توحيد المفاهيم الطبية وتطبيق المعايير العلمية الحديثة في مختلف المؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية تحرصان على تنظيم الفعاليات العلمية والتدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة الأم والطفل يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن التعاون مع المجلس الصحي المصري يمثل إضافة مهمة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهدت فعاليات الورشة تفاعلًا واسعًا من المشاركين، حيث جرى استعراض أحدث التوصيات العلمية والممارسات الإكلينيكية المتعلقة بالولادة الآمنة، بجانب مناقشة آليات تعزيز دور القابلات ومقدمي الرعاية الصحية في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.