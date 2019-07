شن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هجومًا على مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، متهمًا إياه بمحاولة جر بريطانيا إلى حرب مع بلاده.

وقال "ظريف"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن "بولتون بعد أن فشل في استدراج ترامب إلى حرب القرن، تحول ببث سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها إلى مستنقع"، على حد قوله.

واستطرد، وزير الخارجية الإيراني، أن "الحذر والحكمة، هما السبيل الوحيد للوقوف بمواجهة هذه الحيل".

Make no mistake:



Having failed to lure @realDonaldTrump into War of the Century, and fearing collapse of his #B_Team, @AmbJohnBolton is turning his venom against the UK in hopes of dragging it into a quagmire.



Only prudence and foresight can thwart such ploys.