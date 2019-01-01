سلطنة عمان تحث إيران على إطلاق سراح السفينة البريطانية وتدعو لعدم تعريض المنطقة لمخاطر

حثت سلطنة عُمان -اليوم الأحد- إيران على السماح بمغادرة الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" التي تحتجزها منذ أول أمس الجمعة، مشددة على ضرورة "عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأفاد تلفزيون عمان - عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفق ما أوردت قناة "العربية" الإخبارية - بأن السلطنة دعت أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

واستولت إيران على السفينة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد أكد - أمس - أن لندن ترغب في "خفض" التوتر مع إيران، إثر اجتماع أزمة حكومي خصص لبحث احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، معتبرا أن احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" يعد "انتهاكا واضحا للقانون الدولي.