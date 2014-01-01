بوتين يعرض وجهات نظره قبيل الانتخابات البرلمانية الأوكرانية

أصدر الكرملين تعليقات من الرئيس فلاديمير بوتين، قبل يوم من انعقاد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا، قائلًا إن البلدين سيصلحان العلاقات بينهما رغم الصراع المستمر منذ خمس سنوات.



ذهب بوتين إلى حد القول إن الروس والأوكرانيين شعب واحد. وقال الرئيس الروسي، وفق نص مقابلة أجراها معه المخرج السينمائي الأمريكي أوليفر ستون، أمس الجمعة: "لدينا العديد من الأشياء المشتركة، يمكننا استخدام هذا كميزة تنافسية لنا خلال بعض أشكال التكامل. والتقارب أمر حتمي"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وتدهورت العلاقات بين الحليفتين السابقتين بعد أن أطاح المتظاهرون في كييف بالزعيم المدعوم من الكرملين فيكتور يانكوفويتش، في عام 2014، وضم بوتين شبه جزيرة القرم قبل اندلاع حرب ما زال ينكر تورطه فيها. وينظم حزب يدعمه رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تعتبر ابنته بوتين أباها الروحي، حملة لخوض الانتخابات التي تعقد غدا الأحد، والتقى بوتين أمس الأول الخميس لمناقشة التعاون المحتمل.



ودخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق تم انتخابه في أبريل، في أول مفاوضاته مع بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري حيث يسعى إلى نزع فتيل الصراع والتفاوض على إطلاق سراح 24 بحارًا أوكرانيًا احتجزتهم روسيا عام 2018.