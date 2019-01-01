أحمد ياسر ريان: لم أقصد الاشتباك مع لاعبي الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة، أنه لم يقصد الاشتباك مع لاعبي الزمالك بعد إحرازه الهدف الأول.

وتعادل الجونة والزمالك بهدفين لمثلهما، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: " لم أقصد أن أفتعل هذه المشادة، كل ما أردته هو أخذ الكرة والإسراع عودة اللعب، لأن هذا أفضل وقت لتسجيل هدف ثاني".

وأضاف: "أنا فخور بكوني لاعبًا لنادي الجونة، المسؤولون عن النادي يعاملوننا كأولادهم ".

وتابع: "التعادل أمام الزمالك هو أفضل طريقة أنهي بها الإعارة مع الجونة، نلعب بنفس المستوى وبنفس الروح من أول الدوري، وليس من أجل الزمالك فقط".