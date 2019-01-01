15 قتيلا و19 مصابا في أحدث حصيلة لضحايا انفجار بمصنع للغاز وسط الصين

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للغاز في مقاطعة خنان بوسط الصين إلى 15 قتيلا و19 مصابا حالتهم حرجة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن جهازا في مصنع غاز تابع لمجموعة خنان المحدودة لغاز الفحم، ومقرها في مدينة ييما بمقاطعة خنان، انفجر حوالي الساعة 5:45 مساء الجمعة بتوقيت بكين، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة أنها أرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث، كما أرسلت اللجنة الوطنية للصحة خبراء طبيين إلى الموقع أيضا، فيما تجري الأجهزة المعنية حاليا المزيد من التحقيقات حول الحادث.