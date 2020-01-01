 إصابة وزير الطاقة في جنوب أفريقيا بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى - بوابة الشروق
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إصابة وزير الطاقة في جنوب أفريقيا بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:56 ص

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه تم نقل وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا جويدي مانتاشي اليوم الاثنين، إلى المستشفى بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودخوله الحجر الصحي الذاتي قبل أسبوع تقريباً.

وقالت رئاسة الجمهورية في جنوب أفريقيا في بيان لها عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين:" تم إدخال الوزير مانتاشي إلى المستشفى بناء على نصيحة من طبيب العائلة للحصول على رعاية طبية أفضل ومراقبة حالته الصحية".

واضاف البيان : " ستواصل السيدة مانتاشى الحجر الصحي الذاتي في المنزل ".
ويعد مانتاشي، أول وزير من جنوب أفريقيا يصاب بالفيروس المميت ، وهو أيضا رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

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