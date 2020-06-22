الهند: 40425 إصابة بكورونا و681 حالة وفاة في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية عن تسجيل 40425 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية للحالات، و681 حالة وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - في إحصائية جديدة أذاعتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم /الإثنين/ - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى مستوى 118043 حالة.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

وأعلنت الوزارة ارتفاع أعداد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 27497 شخصا.

وشددت الوزارة على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49 %، وقالت، إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم"، جراء الجائحة.

يذكر أن الهند أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 38902 حالة إصابة، و534 حالة وفاة بالفيروس.