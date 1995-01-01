روحاني: إيران ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردا على قتل سليماني

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لدى لقائه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أن «إيران ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردًا على قتلهم قاسم سليماني»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، اليوم الثلاثاء، خلال أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه في مايو.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بشن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير الماضي.