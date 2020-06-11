290 مليون جنيه تكلفة خدمات مياه وصرف بمركز ملوي في 6 سنوات

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم تقديم خدمات بـ٢٩٠ مليون جنيه خلال ٦ سنوات بمركز ملوي، موضحًا أن هذه الخدمات شملت إحلال وتجديد محطات مياه؛ للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه المعصرة المرشحة بتكلفة إجمالية ٤٧.٥ مليون جنيه، وتنفيذ محطة مياه ابشادات المرشحة بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد آبار غاطسة بالروضة وقلبا واتقا والبرشا وتنده وأم قمص بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

ولفت إلى إحلال وتجديد محطة مياه جنوب مدينة ملوي بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد محطة مياه شرق المدينة بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد محطة مياه دير أبوحنس المرشحة بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، كما تم إحلال وتجديد محطة العرين المرشحة بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وفيما يخص محطات الصرف الصحي، تم تنفيذ محطة رفع رقم 2 وشبكة انحدار بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، وتنفيذ محطة رفع المعصرة وشبكة انحدارها بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، وتنفيذ محطة رفع سنجرج وشبكة انحدارها بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، كما تم عمل إحلال وتجديد ومد وتدعيم للعديد من الشبكات وعمل توصيلات مياه بتكلفة إجمالية ٣٢ مليون جنيه.