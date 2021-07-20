 رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو: نشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية - بوابة الشروق
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رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو: نشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
أحمد بدراوي
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:26 م

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال زكي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والتقدم في ما يحقق طموحات وأحلام المصريين، ونشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

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