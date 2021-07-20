قال الفنان إياد نصار، إنه لم يخشى من المشاركة في فيلم «موسى»، موضحًا أنه تعاون مع المخرج بيتر ميمي في العديد من الأعمال الدرامية وهو ما أدى إلى تكون ثقة متبادلة بين الطرفين.



وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن أولاده محرومون من رؤية أعماله الفنية السابقة؛ لأنها غير مناسبة لأعمارهم، مؤكدًا أن «موسى» كان ملائمًا لهم.



وأشار إلى أن ابنه آدم كانت لديه رغبة لمشاهدة الفيلم وخاصة بعد رؤية الإعلان الترويجي له، قائلًا إن الفيلم يخاطب جمهور الشباب الذي تختلف توجهاته وميوله، خلال الفترة الحالية.



وأكد أنه تحمس لفيلم «موسى» وأُعجب به؛ لأن الفكرة ترتبط بتصديق أن تصميم روبوت داخل المنزل «موسى» أمر ممكن، مؤكدًا أنه السبب وراء عدم المبالغة في إمكانيات الروبوت بالفيلم.



فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم.