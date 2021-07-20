مقتل رجل شرطة إيراني في مظاهرات بسبب المياه جنوب غرب البلاد

قتل رجل شرطة وأصيب آخر، خلال احتجاجات في إقليم "خوزستان" الإيراني المضطرب، الذي ينتج النفط، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا"، في تصعيد حاد للاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بسبب نقص المياه، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الشرطيين كانا ضمن فريق، تم إرساله إلى بلدة "ماهشهر" مساء أمس الثلاثاء، لإخلائها من مثيري الشغب.

وأظهرت لقطات فيديو ، يزعم أنه تم نشرها على تطبيق "تليجرام" من الليلة الماضية، حشودا ضخمة من المتظاهرين، يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في بلدة "إيذج".

ولم تتحقق وكالة "بلومبورج" من مقاطع الفيديو من مصدر مستقل.

وأدى نقص المياه إلى تدمير الأراضي الزراعية والماشية في إقليم خوزستان، مما أدى لاندلاع مظاهرات استمرت ستة أيام على التوالي، تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع قوات الأمن، طبقا لما ذكرته وكالات أنباء رسمية.