الخارجية الروسية: قلقون من ابتعاد مولدوفا عن الحياد وتقاربها مع الناتو

أعرب رئيس الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشُوك، اليوم الخميس، عن قلق روسيا إزاء نهج مولدوفا في الابتعاد عن الحياد وتقاربها مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال بوليشوك خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي: «نهج كيشينياو في الابتعاد عن الحياد المنصوص عليه في دستور البلاد أمر يثير القلق. نرى ما يحدث اليوم من تقارب بين مولدوفا وحلف الناتو رغم وضع عدم الانحياز».

هذا وأعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، اليوم الخميس، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية.

وقال إيغناتييف لوكالة «سبوتنيك»: «في حال جمهورية مولدوفا خرجت من الاتفاق من 21 يوليو 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا».

وأضاف وزير الخارجية: «في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي».

من جهة ثانية، كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد قال في وقت سابق إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا.