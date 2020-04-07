تقرير: فرنسا لن تحيي خطة هرقل لشركة الكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في مقابلة نشرتها صحيفة لوموند اليوم الخميس، بأن خطة هرقل، التي كانت تؤذن بإنشاء مشروعات للطاقة النووية والمتجددة والكهرومائية داخل شركة كهرباء فرنسا (إليكتريسيتي دو فرانس)، قد "ماتت ودفنت".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال لو مير في المقابلة: "لن نعود إلى مشروع هرقل".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن أولوية شركة كهرباء فرنسا هي التعافي الفوري للإنتاج النووي في فرنسا.

وقال إنه يجب على الشركة الحكومية أيضا مواصلة مساعي تطوير الطاقات المتجددة، والمشاركة بشكل سريع في بناء ستة مفاعلات نووية جديدة.

وأضاف أن فرنسا سوف تواصل النضال من أجل إصلاح سوق الطاقة في أوروبا.