أمريكا تنفي تدمير روسيا لمنظومة هيمارس في أوكرانيا

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ "هيمارس" في أوكرانيا.



ونقلت صحف غربية عن ميلي قوله: "حتى الآن، روسيا لم تنجح في تدمير أي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وأضاف: "القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال".



من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية لـ "سكاي نيوز عربية"، إن القوات المسلحة الروسية عاجزة عن تدمير منظومات الـ "هايمارس" حتى ولو جرى استهدافها بصواريخ الـ "أس-400".



وأضاف المسؤول، الذي تحدث رافضا الكشف عن اسمه، أنه منذ ان دخلت الـ "هايمارس" ساحة أوكرانيا صارت مواقع الجيش الروسي ومخازنه العسكرية والتموينية ضمن مرمى أهداف القوات الاوكرانية، التي تُكبّد الجنود الروس خسائر بشرية فادحة كلما حاولوا التقدّم بضعة مئات الأمتار، على حد تعبيره.



وتابع المسؤول، أن لدى الـ "هايمارس" قدرات مناورة هائلة وأن واشنطن تريد فقط أن يتم استخدامها داخل الأراضي الأوكرانية وليس لقصف مواقع داخل الاتحاد الروسي كما قال.



وذكّر المسؤول، أن صواريخ الـ "هايمارس" تكتيكية ويمكن استخدامها لإصابة أهداف قد تصل إلى عمق 300 كيلومتر وفق ما تقرر قيادة كييف العسكرية.



وختاما كشف المسؤول، أن واشنطن تدرس إمكان إدخال مثل هذه المنظومة إلى داخل الاراضي البولندية ضمن إطار خطط طوارئ لمواجهة أي سيناريو عدائي من موسكو.



وتأتي التصريحات الأمريكية رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي بعدما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، زعمت أنه لتدمير راجمة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، الأحدث في الترسانة العسكرية الأوكرانية.