أمازون توافق على استحواذ وان ميديكال بحوالي 4 مليارات دولار

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أعلنت شركة أمازون العملاقة للتجارة الالكترونية ومقرها الولايات المتحدة، الاستحواذ على منظمة للرعاية الأساسية تقدم رعاية شخصية وموارد الكترونية، في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.

ووافقت أمازون على شراء "وان ميديكال" نقدا مقابل 18 دولار للسهم، في صفقة تجعل قيمة شركة الرعاية الصحية الأساسية عند حوالي 9ر3 مليار دولار، شاملة صافي الدين.

ويخضع اكتمال الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة حملة أسهم "وان ميديكال" وموافقة الجهات التنظيمية.

وعند اكتمال الصفقة، سيظل أمير دان روبين مديرا تنفيذيا لشركة "وان ميديكال".