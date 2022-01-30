تراجع أسعار النفط بسبب المؤشرات على تراجع الطلب وزيادة إنتاج ليبيا

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، واستقرار استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وهو ما يثير القلق من احتمالات تراجع الطلب على الخام.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بسعر 96 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم بانخفاض نسبته 3ر5% عن أسعار أمس.

وجاء التراجع في الوقت الذي ارتفع فيه عدد إصابات كورونا في الصين إلى أعلى مستوياته منذ شهرين، مما يمثل تحديا لاستراتيجية صفر إصابات في الدولة المستهلكة للنفط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، ارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا، بعد رفع القيود على تصدير النفط. ومن المتوقع عودة الإنتاج الليبي إلى 2ر1 مليون برميل يوميا خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 19ر3 دولار إلى 69ر96 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 59ر2 دولار إلى 33ر104 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.