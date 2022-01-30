الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء خطط المستوطنين من إقامة بؤر استيطانية جديدة

عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط المستوطنين، لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس.



وقال الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وغالبا ما تساهم هذه البؤر في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية وهي مصدر مباشر محتمل لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين.



وأضاف أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.



وأقام مستوطنون إسرائيليون، أمس الأربعاء، مخططا لتدشين بؤر استيطانية في مدن الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتظاهرين اليساريين جنوب مدينة الخليل.



وأفاد موقع عبري، بأن مجموعة من المستوطنين تعتزم إقامة مستوطنات جديدة بين قريتين فلسطينيين، ضمن مخطط غير مسبوق منذ سنوات، يقضي بإقامة أكثر من بؤرة استيطانية في وقت واحد وفي يوم واحد، وأن الأمر ينفذ بصورة مكشوفة للجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية.