دراجي يعلن عن استقالته أمام البرلمان الإيطالي: سأذهب إلى الرئيس لإعلان نواياي

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إنه ذاهب إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا من أجل تأكيد رغبته في الاستقالة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وجاءت تصريحات دراجي خلال خطاب أمام مجلس النواب الإيطالي قال خلاله: "في ضوء التصويت أمس في المجلس أطلب منكم تأجيل الجلسة لأنني سأذهب عند الرئيس الإيطالي لإعلان نواياي".

واستقال دراجي الأسبوع الماضي معلنا انتهاء الأغلبية الوطنية بعد أن فشلت إحدى القوى البرلمانية البارزة، حركة النجوم الخمس بالتصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وأعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أنها ستتجاهل تصويت الثقة على حكومته بعد مفاوضات حادة لإيجاد أرضية مشتركة.

أبلغ حزب "فورزا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط وحزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "حركة 5 نجوم" الشعبوي، مجلس الشيوخ أنها لن تصوت، بحسب "فرانس برس".

وأدى هذا بالفعل إلى قطع الطريق على محاولات دراجي لحل أزمة سياسية يعتقد أنها ستقود الآن لاستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.