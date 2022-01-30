أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها ستستدعي السفير التركي في العراق لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف الذي استهدف المدنيين في مدينة زاخو، الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الخميس، أشارت الوزارة إلى تحشيد الجهود الدولية حول القصف الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين، وإصابة 22 آخرين.

وتقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين.

وتؤكد مصر إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم، مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين.

وتؤكد مصر على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكل المُصابين.

وأعلن مصدر أمني كردي ومسؤول كردي، أمس الأربعاء، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 22 في هجوم صاروخي تركي على محافظة دهوك شمال العراق.

وقال المسؤول الكردي إن الهجوم استهدف منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.