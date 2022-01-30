نقل جثامين قتلى هجوم دهوك إلى بغداد

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جرت في مطار أربيل الدولي، اليوم الخميس، مراسم نقل جثامين تسعة عراقيين قتلوا في قصف استهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك في إقليم كردستان أقصى شمال العراق.

وقام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية العراق فؤاد حسين وكبار المسؤولين في الإقليم بوضع أكاليل من الزهور على الجثامين وتقديم التعازي لذوي الضحايا في مشهد جنائزي حزين.

كما قام بارزاني وحسين بحمل جثمان طفل عراقي من بين الضحايا ونقله إلى داخل طائرة عسكرية خاصة مخصصة لنقل الجثامين، بحضور أهالي الضحايا.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت اليوم الخميس يوم حداد رسمي في البلاد على خلفية مقتل تسعة سائحين عراقيين وإصابة 29 في قصف نفذته المدفعية التركية واستهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك.

ومن المنتظر أن تجرى في بغداد مراسم لتشييع الضحايا، بحضور رسمي كبير.